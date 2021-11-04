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Названы грузы, за провоз которых могут оштрафовать водителей

Елизавета Потейчук
11:35 04.11.2021
Эксперт рассказал, что в автомобиле нельзя провозить, в частности, большую часть оружия и незаконно полученное в ходе охоты мясо животных.
Названы грузы, за провоз которых могут оштрафовать водителей
© Фото: Mick Haupt, unplash
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Юрист Александр Спесивцев рассказал, что российских водителей могут оштрафовать за провоз в машине ряда запрещенных предметов. Он пояснил, что в автомобиле запрещено провозить большую часть оружия, мясо и туши животных, полученные в результате незаконной охоты, а также выкопанные по своей воле деревья и кустарники в лесу и парковых зонах.

Кроме того, юрист подчеркнул, что, например, мощные (не пневматические) пистолеты считаются спортивным оружием, поэтому автовладельцу понадобится документ, подтверждающий занятие спортом, для их провоза. Как сообщил Спесивцев агентству «Прайм», оружие должно транспортироваться исключительно с пустым магазином, так как за заряженное оружие также предусмотрен штраф.

Водитель, упомянул юрист, может быть оштрафован и за провоз немаркированного алкоголя в объеме свыше десяти литров. За подобные действия у автовладельца могут конфисковать груз и изъять в качестве штрафа у него от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в Совфеде назвали размер штрафа за опасное вождение по новому КоАП. Сенатор Ирина Рукавишникова сообщила, что за такое нарушение ПДД в проекте нового КоАП РФ предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

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