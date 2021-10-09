Купил мед и соки: Саакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме города Рустави, прекратил голодовку. Об этом заявил глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили.

Он отметил, что для Саакашвили в понедельник была изготовлена персональная банковская карта.

«У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мед. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока», - заявил Ника Цхварашвили телеканалу «Рустави-2».

Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Ранее его адвокат сообщил, что на восьмой день голодовки он похудел на 12 килограммов.

В Грузии Саакашвили обвиняют в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также политик проходит еще по трем делам, которые до сих пор находятся на рассмотрении судов. Грузинские власти не раз предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу, как пересечет границу. Тем не менее политик прибыл на родину в начале октября, приурочив свой приезд к региональным выборам местного самоуправления.