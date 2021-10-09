Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Купил мед и соки: Саакашвили прекратил голодовку

Иван Линдеманн
00:12 09.10.2021
Ранее его адвокат сообщил, что на восьмой день голодовки он похудел на 12 килограммов.
Купил мед и соки: Саакашвили прекратил голодовку
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме города Рустави, прекратил голодовку. Об этом заявил глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили.

Он отметил, что для Саакашвили в понедельник была изготовлена персональная банковская карта.

«У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мед. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока», - заявил Ника Цхварашвили телеканалу «Рустави-2».

Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Ранее его адвокат сообщил, что на восьмой день голодовки он похудел на 12 килограммов.

В Грузии Саакашвили обвиняют в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Также политик проходит еще по трем делам, которые до сих пор находятся на рассмотрении судов. Грузинские власти не раз предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу, как пересечет границу. Тем не менее политик прибыл на родину в начале октября, приурочив свой приезд к региональным выборам местного самоуправления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:05 В стране и мире
Видео
Не слишком дипломатично: в МВД раскрыли детали кражи рюкзака сотрудниками посольства США в Москве
21:40 В стране и мире
Видео
Участникам избиения в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство
17:49 В стране и мире
СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения
21:23 В стране и мире
Видео
Военный эксперт назвал возможную причину инцидента с подлодкой ВМС США
14:25 В стране и мире
В Кремле поздравили Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира
Популярное
Мясников развеял популярный миф о пользе супов
СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Названы опасные для детей комнатные растения
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.