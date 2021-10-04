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Адвокат рассказал о состоянии объявившего голодовку Саакашвили

Виктория Ивашечкина
12:47 04.10.2021
Экс-президент Грузии написал письмо из тюрьмы и призвал сторонников далее сопротивляться власти.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бек Басилая рассказал «Звезде» о самочувствии политика после того, как он несколько дней назад объявил голодовку, находясь в Руставской тюрьме.

«Миша в предвкушении победы так же, как и мы, народ Грузии. Он превосходно себя чувствует и настроен на победу. Миша продолжает голодовку», - отметил Басилая.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Сам политик утверждает, что прибыл в страну, чтобы «помочь народу». Саакашвили прибыл накануне выборов в органы государственной власти.

Экс-президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. 

Саакашвили отправили в Руставскую тюрьму неподалеку от Тбилиси. Адвокатам бывшего президента Грузии не дали возможности встретиться со своим подзащитным сразу после задержания политика. В понедельник, 4 октября, они прибыли в Руставскую тюрьму, чтобы поговорить с Саакашвили.

Сразу после задержания экс-президент Грузии объявил голодовку. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Грузии Нино Ломджария. 

Кроме того, Михаил Саакашвили написал письмо из тюрьмы и призвал сторонников и далее сопротивляться власти.

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