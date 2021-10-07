МВД опубликовало видео задержания избивших пассажира метро в Москве

МВД России опубликовало видео задержания троих мужчин, избивших пассажира в вагоне московского метро. На опубликованных кадрах видно, как хулиганы бегут по перрону и выскакивают на улицу через турникеты, где их затем задерживают полицейские.

По словам главы пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина, злоумышленников удалось задержать в считанные минуты после преступления.

«Очевидцы сообщили в полицию о случившемся и менее чем через десять минут все подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене недалеко от станции метро "Первомайская" и доставлены в отдел полиции», - сообщил он.

Найти нападавших помогла свидетельница конфликта. После инцидента она побежала за преступниками и затем указала на их местонахождение полиции.

ЧП произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как трое мужчин избивают пассажира. По словам очевидцев, последний вступился за девушку.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, но позже были задержаны полицейскими. В среду, 6 октября, суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде ареста. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира московского метро в территориальное подразделение СК. Пострадавший сейчас находится в больнице.