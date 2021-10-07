Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МВД опубликовало видео задержания избивших пассажира метро в Москве

Анна Касаткина
03:25 07.10.2021
По словам главы пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина, злоумышленников удалось задержать в считанные минуты после преступления.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД России
Читайте нас на:

МВД России опубликовало видео задержания троих мужчин, избивших пассажира в вагоне московского метро. На опубликованных кадрах видно, как хулиганы бегут по перрону и выскакивают на улицу через турникеты, где их затем задерживают полицейские.

По словам главы пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина, злоумышленников удалось задержать в считанные минуты после преступления.

«Очевидцы сообщили в полицию о случившемся и менее чем через десять минут все подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене недалеко от станции метро "Первомайская" и доставлены в отдел полиции», - сообщил он.

Найти нападавших помогла свидетельница конфликта. После инцидента она побежала за преступниками и затем указала на их местонахождение полиции.

ЧП произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как трое мужчин избивают пассажира. По словам очевидцев, последний вступился за девушку.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, но позже были задержаны полицейскими. В среду, 6 октября, суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде ареста. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира московского метро в территориальное подразделение СК. Пострадавший сейчас находится в больнице.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.