Бастрыкин поручил СК возбудить свое уголовное дело после избиения пассажира метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира московского метро в территориальное подразделение СК. Кроме того, он попросил ведомство возбудить свое дело - о покушении на убийство и насилии к представителю власти. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

ЧП произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как трое мужчин избивают пассажира. По словам очевидцев, последний вступился за девушку.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, но позже были задержаны полицейскими. В среду, 6 октября, суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде ареста. Пострадавший сейчас находится в больнице.