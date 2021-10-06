СК намерен заняться делом об избиении пассажира в московском метро

Следователи попросили прокуратуру передать им из полиции материалы дела об избиении пассажира в московском метро. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК России по городу Москве», - приводит РИА Новости заявление Ивановой.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором трое мужчин жестоко избивают пассажира столичного метро. На кадрах видно, как преступники пинают ногами лежащего на полу окровавленного человека. За несчастного пытаются вступиться немногочисленные очевидцы, судя по голосам, это женщины, однако агрессоры начинают угрожать расправой и им.

Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. Ими, по данным РИА Новости со ссылкой на полицию, оказались ранее судимые приезжие из Дагестана. Против них в настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Один из них сегодня был заключен под стражу, двое других ожидают решения суда.