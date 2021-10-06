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Стали известны подробности избиения пассажира московского метро

Роман Захаров
17:06 06.10.2021
По данным СМИ, молодого человека избили за то, что он заступился за девушку.
© Видео: UNEWS.PRO, VK © Фото: UNEWS.PRO, VK
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СМИ раскрыли подробности резонансного избиения пассажира московского метро, произошедшего накануне. По данным «Российской газеты», все началось с того, что трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Им сделала замечание стоявшая рядом девушка, на которую злоумышленники тут же обрушились с многочисленными оскорблениями.

За девушку заступился 25-летний молодой человек по имени Роман. После небольшой словесной перепалки агрессоры, по данным журналистов, исподтишка ударили Романа, повалили его на пол и принялись бить ногами. При этом остальным очевидцам, которыми, судя по записи происшествия, были в основном женщины, агрессоры угрожали расправой, если они попробуют помешать избиению. В настоящий момент пострадавший находится в больнице с переломами костей лица.

Сотрудникам полиции удалось задержать преступников по горячим следам. Ими, по данным РИА Новости, оказались ранее судимые приезжие из Дагестана. Против них в настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако статью, по сообщениям СК РФ, могут переквалифицировать на более тяжелую - «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

«Принимая во внимание, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений"), а также с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение ведомства», - сообщила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

К настоящему моменту двое нападавших были заключены под стражу. Третий преступник ожидает решения суда.

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