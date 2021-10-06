Суд арестовал троих обвиняемых в избиении мужчины в метро

Суд в Москве арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об избиении мужчины в московском метро», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне на Арбатско-Покровской ветке Московского метрополитена. Все началось с того, что трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Стоявшая рядом девушка сделала им замечание, после чего злоумышленники обрушились на нее с оскорблениями.

За девушку заступился молодой человек по имени Роман. Подозреваемые повалили его на пол и принялись бить ногами. В настоящий момент пострадавший госпитализирован с переломами костей лица.