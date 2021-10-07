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Боевая подготовка, перевооружение и угрозы: о чем говорил Шойгу на совещании в Минобороны

Максим Гриценко
Тимур Шерзад
18:25 07.10.2021
На Дальнем Востоке, как отметил министр, в ответ угрозам национальной безопасности формируются новые зенитно-ракетный и мотострелковый полки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Планы боевой подготовки Вооруженных сил в этом году полностью выполнены. Об этом сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Проведено более четырех с половиной тысяч тактических маневров. А главной проверкой сил стали российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Наращивание боевых возможностей Сухопутных войск министр обороны назвал одним из приоритетов развития армии. А формирование на Дальнем Востоке новых полков - ответом на вызовы и угрозы.

От акватории Балтики до Японского моря, от Севастополя до Мурманска - с декабря прошлого года в Вооруженных силах проведено свыше четырех с половиной тысяч учений, от командно-штабных, ротных и батальонных тактических до межвидовых и совместных стратегических. Маневры проходили как на территории страны так и за ее пределами.

По последним данным, интенсивность боевой подготовки в войсках только выросла.

«Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1 200 единиц полигонного оборудования», - отметил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки. Венцом боевой подготовки Вооруженных сил России в этом году стали учения «Запад-2021».

Зашла на сегодняшней коллегии речь и об исполнении майских указов президента России по итогам традиционных совещаний Владимира Путина с руководством Минобороны. Шойгу отметил, что в этом году в Сухопутных войсках сформирована новая мотострелковая дивизия и четыре бригады. Увеличилось и число контрактников.

На Дальнем Востоке, как отметил министр, в ответ угрозам национальной безопасности формируются новые зенитно-ракетный и мотострелковый полки.

Флот получит новый корвет «Резкий». Восточный военный округ - более 1600 единиц вооружения и военной техники. Как заявил Шойгу, результативность проводимой боевой подготовки значительно возросла. Только налет молодых летчиков оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а транспортной и армейской - более чем в полтора.

Отметил министр обороны и помощь военнослужащих Восточного округа в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во время пожаров и наводнений в Якутии, Еврейской автономии и Амурской области.

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