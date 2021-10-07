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Шойгу заявил, что ВВО помог ликвидировать последствия ЧС в трех регионах России

Андрей Аркадьев
16:22 07.10.2021
По словам главы оборонного ведомства, военнослужащие округа активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Восточного военного округа регулярно задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в текущем году они занимались этим в Якутии, Еврейской автономной и Амурской областях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С 3 августа их силами тушились пожары в Якутии. Также летом личный состав Восточного военного округа участвовал в устранении последствий паводков в Еврейской автономной и Амурской областях», - сообщил Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны в четверг.

Он отметил, что при ликвидации последствий паводков понтонными подразделениями оборудовано и содержится три переправы.

«Обеспечен пропуск свыше 2 000 единиц гражданской техники», - сказал Шойгу.

По его словам, военнослужащие округа активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

Также Шойгу заявил о полном выполнении планов боевой подготовки на 2021 год.

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