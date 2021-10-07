Сухопутные войска сформировали 27 новых воинских частей с 2019 года

Сухопутные войска сформировали 27 новых воинских частей, дивизию и четыре бригады с 2019 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий. То есть, получается, одно мероприятие раз в три дня. Сформированы одна мотострелковая дивизия, четыре бригады, а также 27 воинских частей армейского и дивизионного комплектов войск», - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Министр отметил, что наращивание боевых возможностей Сухопутных войск - одно из приоритетных направлений развития Вооруженных сил.

«Количество контрактников со 144 тысяч увеличилось до 147 с лишним тысяч. Это позволяет укомплектовать профессиональными кадрами все должности младших командиров и специалистов», - сообщил Шойгу.

По его словам, в интересах Сухопутных войск созданы образцы военной техники, превосходящие лучшие зарубежные аналоги.

«Это модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв-3", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", защищенный автомобиль "Тайфун-К"», - заметил Шойгу.

Он добавил, что с 2019 года Сухопутные войска получили более 4 500 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. Это позволило довести уровень современности на начало этого года до 55,5%. По словам министра, к концу года этот показатель должен превысить 58%.

Шойгу подчеркнул, что запланированные поставки техники - основа для планов упреждающей подготовки личного состава. За истекший период, как сообщил министр, подготовлено более 7 000 младших специалистов.

Также министр обороны России заявил о полном выполнении планов боевой подготовки на 2021 год.