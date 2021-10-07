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Два полка мобильного резерва формируются на востоке РФ в ответ на угрозы нацбезопасности

Тимур Шерзад
16:17 07.10.2021
По словам Шойгу, до конца года ВВО получит 1 606 единиц вооружения и военной техники, что доведет долю современных образцов там до 56%. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Два полка мобильного резерва формируются на востоке РФ в ответ на угрозы нацбезопасности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Что касается Восточного военного округа. В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них - формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва», - отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Министр добавил, что до конца года ВВО получит 1 606 единиц вооружения и военной техники, что доведет долю современных образцов там до 56%. 

Шойгу напомнил, что этим летом, 1 июля, был спущен на воду корвет «Резкий» для Тихоокеанского флота - четвертый корабль серии. 

Министр отметил, что внедрение опыта современных вооруженных конфликтов и передовых методик обучения позволило повысить результативность подготовки войск на 9% по сравнению с предыдущим годом. 

«Впервые в новейшей истории российских Вооруженных сил проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», - подчеркнул Шойгу.

Говоря об авиационных соединениях и воинских частях округа, он заметил, что основные усилия сейчас сосредоточены на освоении современных многофункциональных авиационных комплексов. По словам Шойгу, средний налет молодых летчиков в оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а в транспортной и армейской - в полтора. 

Также министр обороны России заявил о полном выполнении планов боевой подготовки на 2021 год. 

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