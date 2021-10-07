Шойгу заявил о полном выполнении планов боевой подготовки на 2021 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки Вооруженных сил на 2021 год выполнены полностью.

«Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более четырех с половиной тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние», - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии Минобороны, анализируя выполнение плана подготовки Вооруженных сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Говоря о результатах состоявшихся в сентябре российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021», министр отметил, что «в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в боевой учебе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск».

Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 000 основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений.

Он отметил, что на Армейских международных играх сборная России «заслуженно заняла первое место».

«Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1 200 единиц полигонного оборудования», - сказал Шойгу.

По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.

Шойгу также заявил, что Восточный военный округ помог ликвидировать последствия ЧС в трех регионах России.