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Запуск «Циркона» и вакцинация в ВС РФ: как прошло селекторное совещание в Минобороны

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
18:22 05.10.2021
Еще одна важная тема совещания - начало призывной кампании. Она стартовала по всей стране 1 октября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Гиперзвуковая ракета «Циркон» подтвердила все заявленные характеристики в ходе пусков с атомной подлодки «Северодвинск». Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на селекторном совещании военного ведомства, которое провел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Речь также зашла о санитарно-эпидемической ситуации в войсках. Как заявил министр, обстановка стабильная, вспышек коронавируса не зафиксировано.

Еще одна важная тема совещания - начало призывной кампании. Она стартовала по всей стране 1 октября. На территории 85 субъектов Российской Федерации сейчас работают почти три тысячи комиссий. Для 127,5 тысячи новобранцев созданы все условия для предотвращения заболеваний и распространения коронавируса. Военкоматы обеспечены необходимым медоборудованием - здания и помещения регулярно дезинфицируют.

Успешно проведена и реализация плана по северному завозу. В наиболее труднодоступные части и подразделения в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока военными кораблями, авиацией и автотранспортом уже доставили свыше 75 тысяч тонн грузов от военной техники до топлива и медикаментов. Северный завоз позволит обеспечить работу отдаленным частям автономно в течение ближайших полутора лет. Обратные рейсы на материк доставляют металлолом в рамках экологической программы по очистке Арктики.

Не менее успешно в Вооруженных силах идет подготовка и к отопительному сезону. К зимнему периоду уже готовы свыше 80 тысяч различных объектов в военных городках. На склады котельных поставлено горюче-смазочных материалов и топлива с запасом.

В заключение министр отметил участие личного состава в прошедших выборах. Свое волеизъявление зарегистрировали 99,9% личного состава, как на территории страны, так и на военных базах за рубежом.

Отдельно Шойгу поздравил учителей. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе педагогических коллективов образовательных учреждений Минобороны курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы показывают высокие результаты в учебе.

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