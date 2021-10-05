Армия Шойгу заявил, что в ВС РФ созданы условия для предотвращения заболеваний и заноса коронавируса Андрей Аркадьев Военкоматы обеспечены необходимым медицинским имуществом, проводится регулярная дезинфекция зданий, прилегающих территорий и транспорта. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Российской армии созданы условия, чтобы не допустить распространения COVID-19, соблюдены все профилактические меры в рамках осеннего призыва, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава российского военного ведомства добавил, что в 85 субъектах России начали работать более 2 700 призывных комиссий. Осенью в армию призовут 127,5 тысячи россиян, уточнил Шойгу. «В воинских частях созданы все условия для предотвращения заболеваний и заноса коронавирусной инфекции», - сказал министр на селекторном совещании. Шойгу добавил, что на территории военкоматов проводятся мероприятия по дезинфекции для предотвращения распространения инфекций. Также министр рассказал про успешные запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика