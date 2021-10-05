Армия Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России не было нарушений в Единый день голосования Андрей Аркадьев Министр обороны поблагодарил всех, кто занимался подготовкой и проведением выборов, за четкую организацию мероприятия. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Вооруженных силах проголосовало 99,9% военного электората на выборах в Государственную думу, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На избирательных участках в воинских частях были приняты все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности», - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании. Шойгу отметил, что выборы в Вооруженных силах прошли без нарушений. Министр поблагодарил всех, кто занимался организацией мероприятий. Также во время селекторного совещания в Минобороны Шойгу рассказал про успешные запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика