Шойгу рассказал про успешные запуски ракет «Циркон» с атомной подлодки

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про успешные запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск».

«В Вооруженных силах продолжаются работы по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники. В рамках завершения предварительных испытаний произведено два успешных пуска гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в том числе с глубины 40 метров атомным подводным крейсером "Северодвинск"», - сообщил он во время селекторного совещания в Минобороны.

Шойгу предложил доложить о результатах испытаний гиперзвуковых ракет на атомных подводных лодках командующему Северным флотом Александру Моисееву.

«Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета - отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтвержден подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены», - доложил Моисеев.

Он добавил, что с учетом испытаний и стрельб, проведенных ранее, можно сделать вывод, что «Циркон» подтвердил все свои характеристики.

Ранее сообщалось об универсальности гиперзвуковых ракет «Циркон» для подлодок и надводных кораблей.