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Шойгу заявил, что северный завоз в нуждах Минобороны завершен в полном объеме

Тимур Шерзад
12:57 05.10.2021
Министр обороны отметил, что с 2015 года в целях экологической очистки Арктики было переправлено на «большую землю» 28 тысяч тонн металлолома.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что северный завоз в нуждах Минобороны завершен в полном объеме. 

«Всего воинским частям, дислоцированным в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, доставлено свыше 75-ти тысяч тонн различных грузов», - отметил он. 

Среди необходимых грузов он перечислил вооружение и военную технику, горюче-смазочные материалы, вещевое, медицинское имущество, а также другие материальные средства, которые нужды для жизнедеятельности и выполнения необходимых задач в Арктике. Завезенного, по словам Шойгу, хватит на 1,5 года автономной работы. 

«Для реализации плана северного завоза выполнено 244 рейса воздушным, морским и автомобильным транспортом. Обратными рейсами вывезено три тысячи двести тонн металлического лома», - сообщил Шойгу. 

Он добавил, что с 2015 года в целях экологической очистки Арктики было переправлено на «большую землю» 28 тысяч тонн металлолома.

Упомянул Шойгу и про подготовку к отопительному периоду в Вооруженных силах в целом. На сегодня к зиме готово более 80 тысяч объектов военных городков. На складе при котельных за 2021 год поставлено более 780 тысяч тонн топлива. Благодаря этому созданы надежные запасы сверх утвержденных нормативов. 

На данный момент, по словам министра, тепло подается в регионах в соответствии с графиком. К оперативному реагированию на аварийные ситуации готовы 350 ремонтных бригад. Паспорт готовности к зиме получил каждый из 6 240 военных городков. 

Также Шойгу рассказал про успешные испытания ракет «Циркон» с атомной подлодки.

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