Адвокаты Саакашвили прибыли в тюрьму для встречи с ним

Адвокатам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не дали возможности встретиться со своим подзащитным в пятницу, поэтому сегодня они прибыли в Руставскую тюрьму, чтобы поговорить с ним.

«К сожалению, нам не дали возможности встретиться с господином Саакашвили в пятницу. Я хочу подчеркнуть, что это не обычный заключенный, это нестандартная ситуация. Надеюсь, сегодня мы сможем к нему пройти. Они задержали его в нерабочее время и должны были дать нам возможность с ним встретиться», - заявил корреспонденту «Звезды» адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Кроме того, политик объявил голодовку, сообщил защитник экс-президента Георгий Чивиашвили. По его словам, все уголовные дела, которые были заведены на Саакашвили, будут обжалованы в Страсбурге.

Еще один адвокат бывшего главы государства отметил, что водитель фуры, на которой Саакашвили привезли в Грузию, должен быть отпущен на свободу, поскольку является политзаключенным.

Напомним, Саакашвили был задержан в Тбилиси, куда он прибыл накануне выборов в органы государственной власти. За несколько часов до этого политик обратился к народу через соцсеть.