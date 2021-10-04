Саакашвили из тюрьмы призвал сторонников «еще больше сопротивляться власти»

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показал корреспонденту «Звезды» текст его письма, в котором он обратился к сторонникам. Политик призвал их бороться во втором туре голосования и сопротивляться властям.

«У нас очень большие результаты на референдуме. Местные выборы эта власть постоянно выигрывала. Всегда выигрывали легко и даже не напрягались. А вот сейчас, когда они думали, что сломили грузинский народ, во всех больших городах Грузии будет второй тур. Среди этих городов практически везде лидирует наша партия. Это может означать только одно: мы не должны расслабляться, еще больше сопротивляйтесь власти. Я вами горжусь», - говорится в тексте послания.

Напомним, что политика задержали в Тбилиси, куда он прибыл накануне выборов в органы государственной власти. За несколько часов до этого политик обратился к народу через соцсети.

Впоследствии стало известно, что силы полиции наращивают группировку у Руставской тюрьмы, где сейчас находится экс-президент Грузии, - к месту заключения прибыл спецназ.