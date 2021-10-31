Мечты сбываются: правящая партия Грузии заочно празднует победу на местных выборах

У главного офиса правящей партии Грузии в субботу вечером было многолюдно и празднично. Партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе по втором туре местных выборов. Их собственные экзитполы говорят, что партия одержала победу во всех 20 округах. И самое главное - победа одержана в столице страны Тбилиси.

«Спасибо за поддержку нашим активистам, которые отказались от зла и сделали свой выбор. В первую очередь, я поздравляю Каху Каладзе – мэра Тбилиси, и всех наших 19 других кандидатов», - сказал председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Казалось бы, что оппозиционной партии теперь остается только достойно принять поражение, но не тут то было. Лидеры оппозиционного власти «Единого национального движения» утверждают, что победу одержали именно они. И предлагают «Грузинской мечте» отступить.

«Несмотря на насилие "Грузинской мечты" и ненависть, грузинский народ смог победить, и мы смогли победить это зло. Признайте результаты, признайте поражение, в этом нет ничего трагичного», - заявил Ника Мелия, председатель партии «Единое национальное движение», кандидат на пост мэра Тбилиси.

Такие расхождения в показаниях случились из-за того, что данные экзитполов представители каждой партии получали из фактически карманных источников. Поэтому и сказать точно, кто победил можно будет только после официального оглашения данных ЦИК. Только вряд ли это снизит накал грузинских страстей. И хоть сами выборы прошли относительно спокойно, но некоторым горячая кровь все же ударила в голову.

Кандидата в мэра Тбилиси Нику Мелию ударили по голове на выходе с избирательного участка. Но это, пожалуй, самое серьезное происшествие. Остальное так, по мелочи: на одном из участков выключили свет, а в это время неизвестный мужчина вбросил бюллетени. На другом участке кому-то заплатили за нужный голос. Провокации и перфомансы целый день транслировали местные оппозиционные телеканалы. Чего стоят эти кадры, когда член комиссии при виде журналистов стала бить себя по голове списками избирателей.

Но такие баталии у урн для голосования были вполне ожидаемы - ведь ни один из соперников не намерен сдавать свои позиции.

«Грузинская мечта» кажется уверена в собственной победе. С утра и до вечера лояльные партии новостные каналы транслируют без рекламы сюжеты о ходе выборов. Уже установлена сцена для празднования, оборудованы места для журналистов. Наблюдатели от правящей партии были готовы к любому варианту развития событий.

«Соотношение наблюдателей на моем участке - трое от нашей, правящей партии и восемь человек от Национального движения. В целом в Тбилиси и во всей Грузии конечно мы ожидаем определенных провокаций со стороны Национального движения», - заявила Теона Кухианидзе, наблюдатель на выборах от партии «Грузинская мечта».

Нам удалось попасть в офис Национального движения - в самое сердце грузинской оппозиции. Обстановка внутри напряженная, все следят за онлайн-трансляциями на избирательных участках, делают прогнозы. И конечно готовятся к продолжению борьбы за власть в Грузии.

«Единое национальное движение» - оппозиционная партия, созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили уже после его бегства из Тбилиси, не сомневается, что просто победить им было бы недостаточно - прошедшие выборы только местные. Основная цель - добиться полного контроля над государством.

«Естественно наша главная задача - это не победа на выборах в местное самоуправление. Конечно, мы будем продолжать борьбу и сделаем все для того, чтобы в ближайшее время назначили внеочередные парламентские выборы, которые мы тоже обязательно выиграем. Сейчас у нас две главные задачи, которые между собой взаимосвязаны. Это победить на выборах и освободить Михаила Саакашвили», - заявил член политического совета партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Сам же опальный политик продолжает голодовку в тюрьме города Рустави, куда его отправили сразу же по прибытии в Грузию в начале октября. Но у властей Грузии недоедание Саакашвили вызывает серьезное сомнение. По словам главы правящей партии Ираклия Кобахидзе - экс-президент выпивает по три литра лимонада в день, ест мед, регулярно посещает тюремный магазин, а над историями про плохое самочувствие уже смеется вся тюрьма. В народ даже пошел новый анекдот: Саакашвили не голодает, ведь ему передают в камеру галстуки.

Бывший руководитель канцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе рассказывает - быть всегда в топе новостей для Саакашвили - цель номер один.

«В воспаленном мозгу психопата постоянно возникают картины, в которые он верит. И этот человек был президентом. И он в моем присутствии не раз говорил: надо помнить в наше время - самое главное поставить в нужный момент нужную телекартинку. Кстати, эти слова он всегда говорил по-русски», - заявил Мамрадзе.

Практически круглосуточно у здания тюрьмы дежурят три созданных Саакашвили телеканала. Регулярно проходят митинги за его свободу. Перед центральным входом в колонию на ограждении закрепили большой портрет и установили пять флагов: Грузии, Украины, Евросоюза, США и изюминка: стяг с канонической фотографией – наподобие той, что была у знаменитого революционера Эрнесто Че Гевары.

«Они носят какие-то амулеты с портретом Саакашвили. Носят портреты ближе к сердцу. Достают, целуют. Они мечтают поцеловать Саакашвили или хотя бы потрогать вот так рукой», - рассказал председатель «Альянса левых сил Грузии» Сосо Шатберашвили.

Без своего флагмана Михаила Саакашвили, партия нацдвижения, по мнению политологов, не набрала бы голосов. У одиозного лидера огромная поддержка - почти 600 тысяч человек постоянного электората. Если бы не его громкое возвращение на родину в грузовике со сметаной, порог для прохождения во второй тур выборов националисты вряд ли бы преодолели.

«Будут голосовать за него те люди, которые чувствовали себя при его президентстве очень хорошо: бюджетники-казнокрады, криминалы, те у кого банковские счета на Западе», - считает Шатберашвили.

Противников режима Саакашвили тоже не мало. При нем более трехсот тысяч человек отправились тюрьму. У Грузии было первое место в Европе и второе в мире по числу заключенных на тысячу человек населения. Саакашвили устранял своих конкурентов, кошмарил бизнес, подставлял военных. Тристан Цителашвили попал в тюрьму после отказа вести активные боевые действия по Южной Осетии в августе 2008 года.

«Меня арестовали и дали 8 лет лишения свободы. На самом деле это был самый настоящий фашистский концлагерь, где применялись ко мне и к другим заключенным пытки по американским стандартам. То есть избиение бутылкой с водой, душение одеялом», - рассказал военный эксперт, бывший командир общевойсковой бригады Грузии Тристан Цителашвили.

Сейчас можно с уверенностью говорить о победе правящей партии Грузии. Иностранные наблюдатели из ОБСЕ уже отметили хорошую организацию выборов и прозрачность результатов. Но оппозиция непримирима - заявляет, что итоги сфальсифицированы, а власть обязана уйти в отставку. И уже готовы пойти на крайние меры.

Пока у парламента Грузии немноголюдно. Но уже вечером площадь и проспект Руставели в центре Тбилиси должен заполниться людьми. Лидер «Единого национального движения» объявил тотальную мобилизацию всех сторонников оппозиции и планирует масштабную акцию протеста. Когда и чем закончится этот митинг - пока большой вопрос.