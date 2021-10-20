Раскрыты неожиданные детали прибытия Саакашвили в Грузию

Прокуратура вынесла постановление по обвинению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы республики. Как уточнили в ведомстве, политик прибыл в Грузию, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.

«28 сентября приблизительно в 23.00 в порт Поти вошло судно под названием "Вильнюс" из Украины, в частности, из порта Черноморск. Из указанного судна 29 сентября в 01.04 вышел трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией», - заявил на брифинге прокурор Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе.

Он также добавил, что политик ступил на грузинскую землю из указанного грузовика ночью у порта Поти.

«Саакашвили, таким образом, незаконным путем пересек границу Грузии», - сказали в прокуратуре, уточнив, что нахождение Саакашвили в трейлере подтверждают записи его смартфона.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине бывший президент республики был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу бывшего грузинского лидера приговорили к трем годам тюрьмы. По второму делу он был приговорен к шести годам лишения свободы.