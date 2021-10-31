В стране и мире В Грузии кандидаты в мэры от правящей партии победили на выборах в 19 из 20 городов Кира Карон По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов. © Фото: Kulumbegashvili Tamuna XinHua Globallookpress Читайте нас на: Представители правящей парии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» одержали победу во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, по данным ЦИК, набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия - 44,4%. В других четырех городах также победили представители «Грузинской мечты». Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по данным прокуратуры, прибыл в страну перед выборами, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика