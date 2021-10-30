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Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах в Грузии по первым данным ЦИК

Елизавета Потейчук
22:26 30.10.2021
Его конкурент Мелия из «Единого национального движения» набрал 43,7% голосов.
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах в Грузии по первым данным ЦИК
© Фото: Tamunaphoto Xinhua Globallookpress
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Во втором туре муниципальных выборов в грузинской столице побеждает действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. Кандидат набрал 56,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов с 0,26% избирательных участков.

Ника Мелия из оппозиционной партии «Единое национальное движение» получил 43,7% голосов.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бека Вачарадзе, по данным ЦИК, одерживает победу в городе Поти с 53,7%. А его конкурент от «Национального движения» Гиги Угулава набирает 46,3% голосов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по данным прокуратуры, прибыл в страну перед выборами, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.

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