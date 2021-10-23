Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови

Михаилу Саакашвили, который находится в тюрьме в городе Рустави, сделали переливание крови. Эта процедура потребовалась из-за плохих анализов бывшего президента Грузии, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

«Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо. Эта процедура прошла в полевых условиях, медицинская комната в тюрьме для этого не предназначена», - приводит слова врача Sputnik Грузия.

Напомним, что в день своего задержания, 1 октября, Саакашвили объявил голодовку. На родине бывший президент Грузии заочно осужден по нескольким уголовным делам. На этой неделе Саакашвили предъявили еще одно обвинение - в незаконном пересечении государственной границы Грузии. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее были раскрыты неожиданные детали прибытия Саакашвили в Грузию. По данным прокуратуры, политик приехал в страну, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.