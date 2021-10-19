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Путин обсудил с Драги вопросы подготовки встречи на высшем уровне на саммите G20

Иван Линдеманн
13:31 19.10.2021
Еще одной темой беседы стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.
Путин обсудил с Драги вопросы подготовки встречи на высшем уровне на саммите G20
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы подготовки встречи на высшем уровне «Группы двадцати». Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября.

«Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи», - сказали в Кремле.

Кроме того, Путин и Драги обменялись мнениями о ситуации в Афганистане. Напомним, что на прошлой неделе этой проблеме была посвящена видеоконференция G20.

Еще одной темой беседы стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

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