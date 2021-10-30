Путин призвал ускорить признание странами вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал ускорить решение вопроса по признанию в странах вакцин от коронавируса. Об этом российский лидер заявил, выступая перед представителями стран «большой двадцатки». По его словам, некоторые страны до сих пор не готовы взаимно признавать препараты, что приводит к дефициту вакцин.

«Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», - сказал президент.

Также президент Путин заявил, что позиции России по вопросам борьбы с пандемией коронавируса совпадают с позицией стран «большой двадцатки». Вопрос глобального здравоохранения стал одной из главных тем саммита G20.