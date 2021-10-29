Макрон заявил, что не имеет свидетельств манипулирования РФ ценами на энергоносители
Президент Франции при этом упомянул, что странам G20 нужно заняться координацией действий производителей энергоносителей и потребителей, чтобы избежать перебоев в поставках зимой.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипуляций ценами на энергоносители со стороны России. При этом, считает Макрон, странам «большой двадцатки» стоит заняться выработкой стратегии действий производителей энергоносителей и потребителей, во избежание перебоев в зимних поставках.
«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», - заявил президент в интервью газете Financial Times.
Ранее Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России. Президент Франции считает, что по возможностям в санкционной политике почти достигнут предел.