Макрон заявил, что не имеет свидетельств манипулирования РФ ценами на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипуляций ценами на энергоносители со стороны России. При этом, считает Макрон, странам «большой двадцатки» стоит заняться выработкой стратегии действий производителей энергоносителей и потребителей, во избежание перебоев в зимних поставках.

«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», - заявил президент в интервью газете Financial Times.

Ранее Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России. Президент Франции считает, что по возможностям в санкционной политике почти достигнут предел.