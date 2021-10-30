«Солдат телевидения»: чем диктор Игорь Кириллов запомнился коллегам и зрителям

Не стало российского и советского радиоведущего Игоря Кириллова. Его голос сопровождал важнейшие события и праздники, происходящие в стране. Кириллов стал голосом и лицом советского телевидения, хотя мог стать режиссером и работать за кадром.

Игорь Кириллов за свои долгие годы карьеры не совершил ни одной ошибки в эфире центрального телевидения СССР. Он готовился к каждому выпуску и прямому эфиру очень тщательно и скрупулезно, ибо ошибки в его работе были недопустимы.

Кроме того, коллеги диктора отмечали не только его трепетное отношение к языку, но и к людям. Игоря Леонидовича ценили за безграничную отзывчивость, а молодые радиоведущие видели в нем пример для подражания. Ошибиться в произношении слов для них было главной опасностью, поэтому Кириллов стоял на страже точной передачи информации телезрителям. Игорь Леонидович в кадре и за кадром был настоящим, поэтому получил широкое доверие среди не одного поколения зрителей.

«Вся его жизнь была на экране, он был на экране как икона, он работал на информации, о чем можно рассказать зрители видели, как и я. Все все знают», - рассказала диктор центрального телевидения СССР Вера Шебеко.

Игорь Кириллов зачитал тысячи сообщений за более, чем 20 лет работы в программе «Время». Но среди них были те, которые слушатели запомнили навсегда: о запуске первого искусственного спутника Земли и полете первого человека в космос. Также часто Кириллов в брежневские времена выступал вместо генсека с новогодними обращениями. А всенародное признание ему принес «Голубой огонек».

Любопытно, но голос Игоря Леонидовича вошел в историю мировой музыки. Например, знакомые неторопливые ноты в голосе Кириллова можно услышать в песне «Russians» британского исполнителя Стинга.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье, близким Игоря Кириллова, а также телезрителям, чью любовь заслужил диктор. Кроме того, Путин отметил беззаветную приверженность Кириллова его делу.

«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», - говорится в сообщении президента.

Игорь Кириллов был не только профессионалом своего дела, но и справедливым наставником. Его коллега, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк отметила, что Кириллов решал абсолютно все проблемы в коллеткиве.

Безусловно, Игорь Леонидович поднял высокую планку в деле журналиста. Его мастерство и непревзойденная отдача любимому делу еще долгие годы будет примером для представителей данной профессии.