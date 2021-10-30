Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов

Игорь Кириллов, российский и советский радиоведущий, диктор Гостелерадио СССР скончался в возрасте 89 лет. Информацию о трагедии подтвердила «Звезде» ведущая Ангелина Вовк. О причинах смерти артиста не сообщается.

«Пришла печальная новость - ушел из жизни наш художественный руководитель Игорь Леонидович Кириллов. Как бы не складывались отношения, это был наш коллега, руководитель, человек, который решал все проблемы в дикторском отделе. В последние годы жизни (Кириллова - Прим.ред.) я бывала у него в гостях - ему повезло, что после смерти жены ему встретилась женщина, которая смогла продлить ему жизнь. Он окружала его заботой и вниманием. Несмотря на проблемы со здоровьем, он был в надежных руках», - сообщила Вовк.

Кириллов стал диктором Гостелерадио СССР в 1957 году, выиграв конкурс. Также он работал режиссером-постановщиком, литературоведом и киноведом. Был ведущим программы «Время» на протяжении 20-ти лет. С 2006 года вел трансляции Парада Победы на Красной площади. За годы своей карьеры был награжден множеством орденов и медалей, обладатель званий народного артиста РСФСР и СССР.