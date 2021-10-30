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Ангелина Вовк рассказала, что Кириллов последние годы был окружен любовью и заботой

Алексей Курильченко
11:10 30.10.2021
Ведущая выразила надежду, что дети диктора, с которыми сложились тяжелые отношения, приедут проводить отца в последний путь.
Ангелина Вовк рассказала, что Кириллов последние годы был окружен любовью и заботой
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк прокомментировала «Звезде» новости о трагической кончине своего коллеги, «голоса Кремля» Игоря Кириллова. По ее словам, Кириллов был прекрасным руководителем, которые отлично работал с непростым коллективом дикторов.

«Когда ты прошел рядом с ним всю свою жизнь, творческую жизнь, безусловно это (новость о смерти - Прим.ред.) отзывается всегда болью в сердце. Как бы не складывались отношения, это был наш коллега, руководитель, человек, который решал все проблемы в дикторском отделе. А руководить им сложно, ведь рядом много красивых, знаменитых женщин. Но он справлялся и на протяжении долгих лет был нашим руководителем», - рассказала ведущая.

Вовк рассказала, что несмотря на проблемы со здоровьем и смерть жены, последние годы жизни Кириллов провел в любви и заботе. Но, к сожалению, у артиста были сложные отношения с детьми.

«Кончено, провожать в последний путь нашего руководителя тяжело. Надеюсь, что его дочь, которая живет в Германии, приедет проводить его в последний путь. Ему удалось скрасить тяжелые моменты пожилого возраста, которые случаются у каждого человека - рядом всегда было надежное плечо. Царствие небесное и вечная память», - сказал артистка.

Игорь Кириллов, российский и советский радиоведущий, диктор Гостелерадио СССР скончался в возрасте 89 лет. В годы своей карьеры он объявлял стране о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина, зачитывал за Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева новогоднее обращение к советскому народу и ввел в обиход новый термин «телеведущий».

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