Шебеко рассказала, каким начальником был Игорь Кириллов

Диктор Центрального телевидения СССР Вера Шебеко рассказала «Звезде» о своей работе с телеведущим Игорем Кирилловым. По ее словам, за все время работы Кириллов показывал себя исключительно с положительной стороны.

«Мы с ним работали в одном отделе, он был начальником. Я ему благодарна за всю совместную работу. За все могу быть только благодарна - ни одного слова в сторону. Было все прекрасно, были отношения замечательные, человеческие - эпитетов много не надо. Вся его жизнь была на экране, каждый человек знал его. Все видели - это "Человек-эпоха"», - рассказала Шебеко.

Игорь Кириллов, российский и советский радиоведущий, диктор Гостелерадио СССР скончался в возрасте 89 лет. Многие назвали его «Диктором №1» в стране. Он сломал множество стереотипов о том, как читать новости, и достиг почти всего, что запланировал.