Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова
Президент России Владимир Путин направил родным и близким народного артиста РСФСР и СССР Игоря Кириллов телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной телеведущего. Президент написал, что Кириллов был «патриархом отечественного телевидения».
«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», - говорится в телеграмме на сайте Кремля.
О смерти Кириллова стало известно сегодня, 30 октября. По словам его коллеги Анны Шатиловой, он умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Кириллов был ведущим программы «Время» на протяжении 20 лет, а также вел Парады Победы на Красной Площади.