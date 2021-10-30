Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова

«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин направил родным и близким народного артиста РСФСР и СССР Игоря Кириллов телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной телеведущего. Президент написал, что Кириллов был «патриархом отечественного телевидения».

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