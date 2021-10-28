Пустые магазины и шиномонтаж по удаленке: как Москва встретила первый день локдауна

Прилавки магазинов Москвы опустели так, словно начались новогодние каникулы. Но новый локдаун заставил москвичей смести про запас с полок все уже в октябре. В торговых центрах столицы была давка. С 28 октября они должны быть закрыты, но по факту работают. Вход внутрь только по QR-кодам и после замера температуры. Отделы с одеждой, бытовой техникой, ювелирными украшениями закрыты. А вот супермаркеты и зоомагазины работают.

Москвичи не зря закупились на целых полторы недели - ни новых коллекций одежды, ни телевизора со скидкой, ни ювелирных украшений.

«Для посетителей будут доступны только магазины с социально значимыми товарами. Доступ на этажи ограничен. И организованы One-way коридоры», - рассказала руководитель пресс-службы ТРЦ «Щелковский» Елена Малофеева.

Заходить за ограждения One-way коридоров нельзя - это сделано для безопасности. Во-первых, подавляющее большинство торговых точек закрыты, во-вторых, потоки людей нужно разводить, чтобы снизить риск заражения. Один из таких коридоров во многих центрах ведет к фудкорту. Но точки общепита как и по всей Москве либо закрыты, либо работают только на вынос и доставку. В одной из сетей кофеен даже комментарии дают в удаленном режиме. Внутри заведения могут с этого дня находиться только работники кухни. И рабочий день у них начался позже обычного.

«Большинство наших завтраков функционируют в течение дня. Когда встал - тогда и утро. У нас очень возросли завтраки», - рассказала руководитель направления по коммуникациям сети кофеен Валерия Сливка.

Но если удаленные заказы еды стали популярны еще в первый локдаун, то к дистанционному посещению шиномонтажа ни москвичи, ни бизнес явно не готовы. В период, когда надо менять резину, компании сферы услуг должны быть закрыты. Но вот очередь в шиномонтаж никуда не делась.

По такой же схеме работают и некоторые салоны красоты. Клиентов принимают, но по записи и в строгой секретности.

Вряд ли в ближайшие девять дней примут посетителей фитнес-залы, бассейны и спорткомплексы. Пока погода позволяет тренироваться можно и на улице. Но, например, алкомаркеты на длительные выходные не закрылись. По крайней мере, не все. Точкам с алкоголем разрешили разбавить ассортимент товарами первой необходимости или продуктами. Они должны занимать треть прилавков.

Отмечают всплеск по покупкам и в популярном в стране платежном сервисе, который работает с интернет-магазинами. В топ самых востребованных товаров входят не только гречка - настольные игры и подписки на онлайн-кинотеатры.

И все же далеко не все готовы провести полторы недели дома за просмотром кино. В Ассоциации туроператоров России приводят чуть ли не докоронавирусную статистику продаж турпутевок в Египет. Причин у ажиотажа несколько.

«По Египту ощущается дефицит места, так как чартерные рейсы разрешены оперативным штабом только с 9 ноября. 52 региона из 85 уже ввели существенные ограничения - это QR-коды при заселении в гостиницы. При посещении ресторанов, музеев и туристы либо переносят либо аннулируют возврат денежных средств. По Египту ощущается дефицит мест», - рассказал глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Из доступных развлечений внутри столицы театры и музеи. Причем в музеях признаются: если бы не новые ограничения, вряд ли у них был такой аншлаг.

«Мы сегодня ждем наших посетителей исключительно с кодами - это те кто переболели или сделали все прививки. Для нас это не новый подход, потому что на протяжении пяти месяцев как и другие музеи и мы работали как зона COVID FREE», - сказал заместитель директора московского Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.

В театрах тоже полная рассадка, насколько это возможно в условиях соблюдения социальной дистанции. QR-код с этого дня требуют даже в отделах ЗАГСа. Причем расторгнуть брак можно в нерабочие дни и в дежурных центрах госуслуг «Мои документы». Но перед этим надо проверить режим работы.

В День народного единства, 4 ноября, услуги не окажут. В это же время приостанавливается работа Многофункционального миграционного центра. А вот отделения «Почты России» будут работать в привычном режиме. Также больницы и поликлиники продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь. На случай экстренных происшествий будут открыты и ветеринарные клиники. Также для оказания неотложной помощи будут открыты стоматологии. После 7 ноября период нерабочих дней закончится.