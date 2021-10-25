Спрос на туры в Египет из РФ достиг рекорда после объявления локдауна

На время ноябрьских праздников туроператоры зафиксировали рекордный спрос на туры в Египет. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Объявление локдауна в Москве и регионах еще больше подстегнуло потребительский спрос, и продажи туров на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров: почти все места на рейсы на курорты Красного моря в этот период распроданы. В первую очередь туристы активно бронируют дорогие объекты размещения, также востребованы отели средней ценовой категории», - рассказала Ломидзе агентству «Интерфакс-туризм».

Исполнительный директор отметила, что премиумные отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже начали приостанавливать продажи номеров - повышенный спрос требует найма нового персонала, который прошел вакцинацию от коронавируса, а на это нужно определенное время. Также в отелях сохраняют силу требования по соблюдению социальной дистанции и ограничение количества посадочных мест в ресторанах - все это также влияет на пропускную способность отелей.

После объявления локдауна в России продажи туров в другие страны взлетели на 30%. В лидерах Турция, Египет и Эмираты. При этом врачи выразили обеспокоенность, что это может лишь увеличить количество нежелательных контактов.