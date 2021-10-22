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Собянин заявил, что QR-коды в театрах и музеях ввели надолго

Майя Мусиенко
15:32 22.10.2021
Кроме того, залы должны быть заполнены только наполовину.
Собянин заявил, что QR-коды в театрах и музеях ввели надолго
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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QR-коды в московских музеях и театрах введены не на короткий срок, эти меры будут носить длительный характер. Об этом в пятницу заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы вводим QR-коды там не на период вот этих нерабочих дней, а на постоянную, на длительную перспективу», – отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

Накануне стало известно, что театры и музеи Москвы с 28 октября смогут посещать лишь те, у кого есть QR-код. Залы при этом должны быть заполнены только на 50%, а зрители обязаны носить маски.

Согласно указу Собянина, с 8 ноября театры и музеи продолжат работать с QR-кодами, а также ограничением в 70% от максимальной заполняемости помещений. Также QR-код и маска потребуется для прохода на все зрелищные мероприятия с численностью свыше 500 человек.

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