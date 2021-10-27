В Москве запретят работу алкомаркетов в нерабочие дни

Небольшие магазины, чей ассортимент состоит из алкогольных напитков более чем на 70%, должны прекратить свою работу во время нерабочей недели с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил сотрудник одной из алкогольных компаний. Для того чтобы избежать запрета, магазины могут сократить долю спиртосодержащей продукции в своем ассортименте. Власти ссылаются на указ мэра Москвы №62-УМ.

«Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. No 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Департаментом торговли и услуг города Москвы, составляет не менее 30%», - говорится в указе.

С 28 октября в Москве вводится ряд новых ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Полностью закрытыми будут оставаться торговые центры, кинотеатры, зоопарки, спортзалы и салоны красоты, театры и музеи смогут принимать посетителей только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более 50%.