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В Москве и Подмосковье начинаются нерабочие дни

Анна Берестовая
02:45 28.10.2021
Режим нерабочих дней стартует в Москве и Московской области.
В Москве и Подмосковье начинаются нерабочие дни
© Фото: Xinhua Globallookpress
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С четверга, 28 октября, на территории Москвы начинаются нерабочие дни, введенные в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. «Разгул» коронавирусной инфекции в столице вынудил власти временно вернуть многие ограничительные меры.

Так, на некоторый период прекратят свою работу заведения общепита, магазины одежды, спортивные клубы, библиотеки и так далее. При этом транспорт с 28 октября по 7 ноября, как уже было объявлено, продолжил функционировать с обычной интенсивностью.

Во время вынужденных выходных не будут работать никакие организации, за исключением самых необходимых. В их числе окажутся организации городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла, медицинские учреждения и некоторые другие.

Остановят свое функционирование на время компании, оказывающие бытовые услуги, такие как химчистка, автосервис и шиномонтаж. Также нельзя будет посетить салоны красоты, солярии, сауны и бани, массажные салоны и т.д.

При этом музеям и театрам на время нерабочих дней позволят принимать посетителей при условии заполняемости пространства помещения не более, чем на 50%. Также не будут ужесточать ограничения в религиозных объектах в связи с тем, что существующие правила в настоящее время там строго соблюдаются.

В Московской области также с четверга нельзя будет зайти в кафе или ресторан. Как и в столице, здесь будет разрешено лишь забирать еду, сделанную навынос. Закроются и все магазины, кроме аптек и продуктовых точек.

И в Москве, и в Подмосковье все это время будет осуществляться дистанционное образование для студентов. Школьники же уже вышли на внеплановые каникулы и вернутся к учебе позже. В детских садах также введут каникулы, при этом организовав специальные дежурные группы для детей работающих родителей.

Аналогичные меры в четверг будут введены в некоторых регионах. В их число войдут Калининградская, Ростовская, Смоленская области и Хакасия. Уже существуют в режиме вынужденных выходных Саратовская, Воронежская, Нижегородская области, Курская, Самарская области, Пермский край и Северная Осетия.

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