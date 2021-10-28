Суд оставил под арестом супруга экс-замминистра просвещения Раковой

Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданского мужа бывшего замминистра Минпросвещения Марины Раковой Артура Стеценко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Стеценко будет находиться под стражей до 5 декабря 2021 года.

«Постановление Тверского суда Москвы от 6 октября 2021 года об избрании в отношении Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 декабря 2021 года оставлено без изменений», - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Стеценко получил более девяти миллионов рублей заработной платы в период с 2017 по 2019 год. При это он был фиктивно трудоустроен в Фонде новых форм развития образования, которым руководила Ракова.

Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск. После суд принял решение также направить ее под арест до 5 декабря.