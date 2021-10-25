Суд признал законным решение об аресте Раковой

Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда оставить бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову в СИЗО до декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменений», - цитирует РИА Новости сообщение суда.

По версии следствия, Ракова с соучастниками причастна к хищению бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Всего сообщается о хищении более 50 миллионов рублей.