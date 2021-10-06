Задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова
Ранее ее объявили в федеральный розыск, Ракова подозревается в хищении более 50 миллионов рублей.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Экс-заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали. Об этом говорится в сообщении МВД России.
«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве», - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее Ракову объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. По месту жительства экс-заместителя министра просвещения и в ее рабочем кабинете банка были проведены обыски.