В стране и мире Задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова Анна Назайкина Ранее ее объявили в федеральный розыск, Ракова подозревается в хищении более 50 миллионов рублей. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Экс-заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали. Об этом говорится в сообщении МВД России. «Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве», - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее Ракову объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. По месту жительства экс-заместителя министра просвещения и в ее рабочем кабинете банка были проведены обыски. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика