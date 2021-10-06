Следствие подозревает мужа Раковой в незаконном получении девяти миллионов рублей

Муж экс-заместителя министра просвещения России Марины Раковой подозревается в фиктивном трудоустройстве в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО). В период с 2017 по 2019 год он якобы получил более девяти миллионов рублей заработной платы.

«По заявлению руководства ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко. По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше девяти миллионов рублей, которые использовал в личных целях», - говорится в Telegram-канале МВД Медиа.

Ранее в Тверской суд Москвы поступило ходатайство полиции об аресте Артура Стеценко, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Марина Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск.