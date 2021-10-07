В стране и мире Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявлено обвинение Ян Брацкий Марина Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. © Фото: Минпросвещения России Читайте нас на: Бывшей заместительнице главы Минпросвещения Марине Раковой предъявлено официальное обвинение. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы. «В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУ МВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что следствие предложило Раковой дать признательные показания и оформить досудебное соглашение о сотрудничестве. Марина Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире накануне прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия, хотя сама это категорически отрицает. Вместе с ней по делу о мошенничестве проходит ее супруг Артур Стеценко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика