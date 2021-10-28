Участникам скандальной фотосессии у храма Василия Блаженного грозит тюремный срок

Сторона обвинения запросила у суда назначить наказание в виде десяти месяцев лишения свободы блогеру Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой. Молодые люди провели фотосессию, во время которой имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного в Москве. При этом девушка была одета в форму сотрудника полиции.

По данным сайта Мосгорсуда, заседание состоится 29 октября. Ранее молодые люди получили наказание в виде десяти суток ареста и штрафа. В отношении Бобиева было возбуждено уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Чистова в соцсетях ранее принесла извинения за фотосессию. По ее словам, она хотел обрести популярность в соцсетях, но столкнулась с осуждением. Бобиев также извинился за публикацию фотографий.