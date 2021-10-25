Участница скандальной фотосессии с блогером Бобиевым принесла извинения

Участница скандальной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного блогер Анастасия Чистова (Ася Акимова) принесла извинения за совершенный поступок. Она рассказала, что хотела обрести популярность в соцсетях и поэтому приняла решение фотографироваться.

«Я хочу извиниться перед теми, чьи чувства я оскорбила. Поначалу я не думала, просто хотела популярности и лайков. Сейчас я осознала цену такой популярности - мне приходится отвечать по всей строгости закона, (сталкиваться - прим.ред.) с осуждением общества, родителей, близких мне людей», - рассказала девушка.

О скандале стало известно в начале октября. Блогер Руслан Бобиев опубликовал фотографии с Чистовой - на снимках он имитировал половой акт с девушкой, одетой в полицейскую форму. Впоследствии оба участника фотосессии были арестованы на 10 суток. Бобиев, будучи уроженцем Таджикистана, был депортирован из России.