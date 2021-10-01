МВД показало кадры допроса блогера Бобиева

Блогер Руслан Бобиев публично принес извинения за скандальную фотосессию на фоне Храма Василия Блаженного во время допроса с сотрудником МВД. Он пообещал, что больше подобных выходок с его стороны не повторится.

«Я извиняюсь искренне. Я клянусь, что больше никогда такие вещи не буду делать», - заявил Бобиев на допросе.

Блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию с девушкой в полицейской форме, половой акт с которой он имитировал на фоне Храма Василия Блаженного в центре Москвы. Пользователи массово начали жаловаться на оскорбление чувств верующих из-за провокационного поста.

«Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — написал Бобиев под снимком, который вскоре удалили.

Ранее Мосгорсуд вынес частное постановление главе ГУ МВД Москвы из-за штрафов блогера Эдварда Била. Информацию подтвердил его адвокат Сергей Жорин.