Блогера Бобиева арестовали на 10 суток

Замоскворецкий суд Москвы принял решение арестовать блогера Руслана Бобиева на 10 суток по делу о скандальной фотосессии возле храма Василия Блаженного. После отбытия наказание его депортируют в Таджикистан. Об этом сообщается в Twitter телеканала «360». Также блогер должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Девушка, которая принимала участие в фотосессии, при аресте оказывала сопротивление полиции. Ее направили в спецприемник на 10 суток. Замоскворецкий суд подтвердил «Звезде» эту информацию.

Блогер опубликовал в соцсетях фотографию с девушкой в полицейской форме, с которой имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Пользователи начали жаловаться на оскорбление чувств верующих из-за провокационного поста. После задержания он принес извинения за свой поступок.