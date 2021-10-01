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Блогера Бобиева арестовали на 10 суток

Алексей Курильченко
14:44 01.10.2021
Девушка - участница фотосессии направлена в спецприемник - она оказывала сопротивление полиции при задержании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Руслан Бобиев, ВКонтакте
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Замоскворецкий суд Москвы принял решение арестовать блогера Руслана Бобиева на 10 суток по делу о скандальной фотосессии возле храма Василия Блаженного. После отбытия наказание его депортируют в Таджикистан. Об этом сообщается в Twitter телеканала «360». Также блогер должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Девушка, которая принимала участие в фотосессии, при аресте оказывала сопротивление полиции. Ее направили в спецприемник на 10 суток. Замоскворецкий суд подтвердил «Звезде» эту информацию.

Блогер опубликовал в соцсетях фотографию с девушкой в полицейской форме, с которой имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Пользователи начали жаловаться на оскорбление чувств верующих из-за провокационного поста. После задержания он принес извинения за свой поступок.

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