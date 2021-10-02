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СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Бобиева

Елизавета Потейчук
11:49 02.10.2021
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении блогера Руслана Бобиева.
СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Бобиева
© Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда
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В отношении блогера Руслана Бобиева возбуждено уголовное дело по факту публикации провокационного фото с девушкой в полицейской форме на фоне Храма Василия Блаженного. Следственный комитет возбудил дело по статье об оскорблении чувств верующих.

«Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Опубликовавшему снимок с имитацией полового акта может грозить до одного года лишения свободы по данной статье.

Ранее Руслан Бобиев публично извинился за свою провокационную фотосессию. Во время допроса с сотрудником МВД блогер заявил, что подобных выходок с его стороны больше не повторится.

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