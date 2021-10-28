Посольство РФ проверит информацию о суициде убийцы банкира Яхонтова

Посольство России в Белоруссии намерено проверить информацию о том, что предполагаемый убийца банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в СИЗО. По данным следствия, это произошло до того, как обвиняемого должны были направить в Россию для суда.

«Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел ее проверяет. Мы сами ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов», - сообщили РИА Новости в посольстве.

Яхонтов, его жена и малолетний сын были убиты в московской квартире на улице Мосфильмовской. На их телах следователи обнаружили следы ударов острым предметом. Спустя некоторое время суд арестовал подозреваемого в убийстве. Предполагается, что это мог быть партнер банкира по бизнесу.