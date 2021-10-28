СМИ сообщили, что убийца банкира Яхонтова покончил с собой

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи в доме на Мосфильмовской улице, покончил с собой. Это случилось накануне его транспортировки в Москву из Белоруссии, где он пытался скрыться от правосудия.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, безжизненное тело подозреваемого Андрея Скрипкина обнаружили в следственном изоляторе.

Ранее тела банкира Михаила Яхонтова и членов его семьи обнаружили в их квартире. Вместе с мужчиной убитыми оказались его жена и их малолетний ребенок. Через некоторое время Кунцевский суд Москвы заочно арестовал мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Ему могло грозить пожизненное лишение свободы.