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СМИ сообщили, что убийца банкира Яхонтова покончил с собой

Егор Левин
09:48 28.10.2021
Безжизненное тело подозреваемого в преступлении обнаружили в следственном изоляторе накануне транспортировки в Москву.
СМИ сообщили, что убийца банкира Яхонтова покончил с собой
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи в доме на Мосфильмовской улице, покончил с собой. Это случилось накануне его транспортировки в Москву из Белоруссии, где он пытался скрыться от правосудия.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, безжизненное тело подозреваемого Андрея Скрипкина обнаружили в следственном изоляторе.

Ранее тела банкира Михаила Яхонтова и членов его семьи обнаружили в их квартире. Вместе с мужчиной убитыми оказались его жена и их малолетний ребенок. Через некоторое время Кунцевский суд Москвы заочно арестовал мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Ему могло грозить пожизненное лишение свободы.

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